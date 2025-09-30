Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова доставили в суд

В ближайшее время пройдет заседание по избранию ему меры пресечения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, доставлен в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, где пройдет заседание по избранию ему меры пресечения, сообщает корреспондент ТАСС.

25 сентября губернатор региона Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора. Утром 29 сентября Чемезов был вызван на допрос, после чего его задержали.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и его дочерней компании - АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны. Кроме того, правоохранители задержали исполняющего обязанности главы ОТСК, Артема Носкова и экс-руководителя компании ОТСК Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва, Черных и Боликова, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), и отпустил из-под стражи Носкова, подозреваемого по тому же делу. Защита подтвердила, что обвинение Чемезова связано с делом о мошенничестве, возбужденным в отношении руководства ОТСК.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. Ответчиком в иске также заявлен Олег Чемезов, его бывшая супруга Ирина Чемезова проходит в качестве третьего лица. Сам Чемезов сообщал журналистам об аресте его счетов в связи с иском.