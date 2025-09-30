Все возгорания были ликвидированы в первые сутки

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Количество лесных пожаров сократилось в 2025 году в Вологодской области в девять раз в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Все возгорания были ликвидированы в первые сутки, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Количество лесных пожаров на Вологодчине в этом году сократилось в девять раз. Официально закрыли пожароопасный сезон в связи с понижением среднесуточной температуры и наступлением дождливой погоды, подвели итоги. Если год назад на территории региона было зарегистрировано 108 возгораний на площади более 140 га, то в текущем - всего 12 случаев на землях лесного фонда общей площадью порядка 28 га", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в девяти случаях пожары произошли по вине граждан, в дух - из-за сухих гроз, один случай связан с переходом огня с линии электропередачи.

"Все пожары были ликвидированы в первые сутки после обнаружения. Это результат оперативного реагирования и слаженной работы лесной охраны, МЧС, добровольцев и органов власти. По итогам прошлого года Вологодская область заняла второе место в России и первое место в СЗФО по оперативности тушения лесных пожаров. Тогда 100% возгораний ликвидировали в первые сутки, не допустив крупных пожаров на площади свыше 25 гектаров", - сообщил губернатор.

По информации пресс-службы главы региона, с 30 сентября в лесах области официально завершен пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал председатель областного правительства Александр Мордвинов.

Особое внимание в регионе уделяется оснащению пожарно-химических станций. Всего их насчитывается 27, 10 из которых были капитально отремонтированы в прошлом году. Все они оснащены тяжелой техникой, транспортом для оперативной доставки команд к местам возгораний, средствами пожаротушения и связи, оборудованием и инвентарем.