Суд в Москве оштрафовал Apple на 7 млн рублей

Компанию признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации в сети Интернет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности и оштрафовал компанию Apple Distribution International Ltd на семь миллионов рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Компания признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации в сети Интернет). Судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей за каждое правонарушение", - уточнили в суде.

Общая сумма штрафа составила 7 млн рублей.

Ранее суд уже штрафовал компанию Apple за аналогичные правонарушения. В частности, Таганский районный суд Москвы оштрафовал ее на 7,5 млн рублей за пропаганду признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ международного движения ЛГБТ. Кроме того, Таганский суд Москвы вынес решение по административному протоколу в отношении компании за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Компания была признана виновной по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ и оштрафована на 2,5 млн рублей.