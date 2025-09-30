Устанавливаются обстоятельства произошедшего

КАЛИНИНГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Грузовик насмерть сбил девятилетнего ребенка на пешеходном переходе в Калининграде. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

"По оперативной информации, сегодня около 13:54 [14:54 мск] в городе Калининграде на пересечении улиц Банковской и Коммунальной водитель, управляя грузовым автомобилем, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, допустил наезд 9-летнего пешехода", - говорится в сообщении.

В результате ребенок погиб на месте ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.