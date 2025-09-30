Компанию признали виновной в неудалении запрещенной информации

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы оштрафовал за административное правонарушение компанию Telegram Messenger Inc. на 3,5 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сообщили в суде.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила ТАСС, что общая сумма штрафов, наложенных на мессенджер Telegram в РФ, составляет 94,5 млн рублей.

С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе обращенные к несовершеннолетним, а также публиковали иную информацию, распространение которой в России запрещено.