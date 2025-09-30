Бизнесмен предоставил декларацию с заведомо ложной информацией

НАЛЬЧИК, 30 сентября. /ТАСС/. Руководителя предприятия из Кабардино-Балкарии (КБР) обвиняют в неуплате налогов на сумму, превышающую 109 млн рублей. Бизнесмен предоставил декларацию с заведомо ложной информацией, сообщили в прокуратуре КБР.

"По версии следствия, в 2021-2022 годах обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, занимавшейся оптовой торговлей топливом и иных товарно-материальных ценностей, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 109 млн рублей. В налоговую службу была представлена декларация, содержащая заведомо ложные сведения о якобы имевшихся у фирмы финансово-хозяйственных операциях", - рассказали в прокуратуре КБР.

Мужчину обвиняют по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере). Изъято имущество на общую сумму более 113 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Нальчикский городской суд, пояснили в прокуратуре.