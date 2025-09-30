Меру пресечения экс-вице-губернатору Свердловской области изберут в открытом режиме

Олега Чемезова обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Заседание по избранию меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову началось в Верх-Исетском районном суде, оно проходит в открытом режиме, сообщает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил разрешить вести фото- и видеосъемку с хода судебного заседания", - сказала судья.

Чемезову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

25 сентября губернатор региона Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход РФ энергокомпании в Свердловской области "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. Ответчиком в иске также заявлен Олег Чемезов, его бывшая жена Ирина Чемезова проходит по делу в качестве третьего лица. Сам Чемезов сообщал журналистам об аресте его счетов в связи с иском.