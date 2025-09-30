Фигурант обвиняется в покушении на убийство четырех человек

АРХАНГЕЛЬСК, 30 сентября. /ТАСС/. Бывшему студенту техникума в Архангельске, напавшему на педагогов, предъявлено обвинение в покушении на убийство четырех человек. Об этом сообщил ТАСС следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК по региону Павел Перешнев.

"Покушение на убийство четырех лиц, там четверо потерпевших - двое преподавателей данного техникума и двое ребят, которые задерживали преступника", - сообщил агентству Перешнев.

Следователь добавил, что обвиняемый хотел напугать преподавателя и не планировал убийства.

Жизням сотрудников техникума ничто не угрожает, отметил Перешнев.