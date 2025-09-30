В Москве шестерых предпринимателей обвиняют в коммерческом подкупе

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Шесть предпринимателей, продававшие таксистам путевые листы с поддельными данными, обвиняются в коммерческом подкупе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело в отношении шести соучастников. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По данным следствия, группа лиц из числа столичных предпринимателей разработала преступную схему. Соучастники за ежемесячное денежное вознаграждение предоставляли водителям такси путевые листы будущими датами с указанием успешного прохождения медицинского освидетельствования и технического осмотра автомобиля <…> Шесть соучастников были задержаны, им предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Как отметили в главке, преступная деятельность была выявлена благодаря совместной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов. В ходе расследования дела проведены обыски в жилище фигурантов и в офисах, где изъяты многочисленные штампы и печати, представляющие интерес для следствия. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.