Бывший свердловский вице-губернатор на протяжении суток бы лишен еды и воды

Бригада скорой помощи подтвердила критическое состояние пациента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов на протяжении суток был лишен еды и воды, у него обострилось заболевание во время допроса, было принято решение о вызове скорой помощи. Об этом заявила его адвокат Мария Кирилова на судебном заседании.

"Просьба приобщить медицинскую карту вызова скорой медицинской помощи. <…> Вчера задержали Чемезова, у него был вопрос в качестве подозреваемого, Чемезов неоднократно в ходе задержания, в ходе допроса сообщал, что у него имеется тяжелое заболевание, при котором необходимо соблюдать особый режим питания, и одна из особенностей этого режима питания - ему необходимо употреблять еду хотя бы раз в три часа. <…> Он на протяжении суток бы лишен еды и воды, у него обострилось это заболевание, было принято решение о вызове скорой помощи, потому что прямо в кабинете следователя Чемезову стало плохо. <….> Бригада действительно подтвердила критическое состояние пациента, госпитализировала его в больницу, весь вечер он находился в больнице", - сказала она.