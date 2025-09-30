За два часа общее количество детонаций достигло 10

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. В Харькове на востоке Украины произошли два взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов. По данным, опубликованным в его Telegram-канале, взрывы произошли один за другим.

Позже в городе произошли еще три взрыва, сообщил Терехов. По данным, опубликованным в его Telegram-канале, это случилось всего через несколько минут после предыдущих.

Общее число взрывов за последние два часа достигло 10. В то же время издание "Страна" публикует кадры из города, где виден столб дыма.

Менее двух часов назад Терехов сообщал о пяти взрывах в Харькове.