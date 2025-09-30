Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова арестовали до 15 ноября

Защита обжалует арест фигуранта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 15 ноября бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова по делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Чемезова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 18 суток, то есть по 15 ноября 2025 года", - сказала судья.

Защита Чемезова обжалует арест.

"Да, безусловно, будем [обжаловать]", - сказала его адвокат Мария Кирилова, отвечая на соответствующий вопрос.

Адвокат отметила, что у Чемезова имеется заболевание, прямо препятствующее возможности его содержания в СИЗО. Также защита не согласна с арестом, так как у Чемезова имеются несовершеннолетние дети, которые на данный момент "остались без опеки родителей", семье предстоит решить, кто будет заниматься воспитанием детей.