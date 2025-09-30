По данным германского следствия, Владимир Ж. обучался водолазному делу

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Задержанный в Польше украинец участвовал в погружениях для размещения взрывчатки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2"; после передачи польской стороной он предстанет перед следственным судьей Верховного суда ФРГ. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Германии.

Ведомство подтвердило, что на основании европейского ордера на арест, выданного германской стороной, недалеко от Варшавы был задержан гражданин Украины Владимир Ж. Он подозревается в ФРГ в "совершенном группой лиц производстве взрыва, направленной против конституционных основ диверсии, а также в разрушении строительных сооружений".

По данным германского следствия, Владимир Ж. обучался водолазному делу. "Он был в группе лиц, которая в сентябре 2022 года разместила недалеко от острова Борнхольм взрывчатку на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Подозреваемый участвовал в необходимых для этого погружениях", - говорится в заявлении Генпрокуратуры. В ведомстве напомнили, что участники диверсии использовали парусную яхту, на которой из Ростока отправились к трубопроводам.

"После выдачи из Польши подозреваемый предстанет перед следственным судьей Верховного суда ФРГ", - подчеркнули в Генпрокуратуре Германии.

46-летний гражданин Украины Владимир Ж. был задержан утром 30 сентября полицией в городе Прушкув недалеко от Варшавы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".