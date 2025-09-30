Подчеркивается, что больше всего отстает от графика поезд Сумы - Львов: пассажирам приходится ждать семь часов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Все поезда сумского и черниговского направлений задерживаются на несколько часов после повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Черниговской области. Об этом сообщила компания "Укржелдорога".

"Все поезда сумского и черниговского направлений будут двигаться с помощью резервных тепловозов, следовательно - с задержками", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Подчеркивается, что больше всего отстает от графика поезд Сумы - Львов: пассажирам приходится ждать семь часов.

Во вторник компания проинформировала, что движение на нежинском направлении в течение дня обеспечивается с помощью резервных тепловозов, что увеличивает время поездов в пути. Ранее компания "Черниговоблэнерго" сообщила, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Черниговской области без света остались более 26 тыс. абонентов.