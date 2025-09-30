Ущерб, причиненный государству, составил более 19 млн рублей

НАЛЬЧИК, 30 сентября. /ТАСС/. Бывшего чиновника и кадастрового инженера из Кабардино-Балкарии (КБР) обвиняют в незаконном приобретении 48 участков на общую сумму более 19 млн рублей, сообщили в прокуратуре КБР.

"По версии следствия, в 2018-2022 гг. обвиняемые по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем использования подложных документов обеспечили незаконное приобретение права собственности на 48 земельных участков. Они находились в распоряжении местной администрации города Терека в Кабардино-Балкарии", - рассказали прокуратуре КБР.

Фигуранты - бывший работник администрации города Терек и кадастровый инженер. Отмечается, что ущерб, причиненный государству, составил более 19 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). На транспортное средство и объекты недвижимости обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело рассмотрит Терский районный суд, пояснили в прокуратуре.