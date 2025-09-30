Обвиняемый зашел в подъезд следом за девочкой, там он совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней

КАЛИНИНГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Житель Советска, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности малолетней, заключен под стражу. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК по Калининградской области.

"По ходатайству следователя Советского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области 39-летний житель Советска, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, водворен в следственный изолятор", - сказано в сообщении.

По версии следствия, днем 23 сентября обвиняемый зашел в подъезд следом за малолетней девочкой, возвращавшейся домой. Там он совершил в ее отношении преступление против половой неприкосновенности. Ребенок начал кричать, что спугнуло злоумышленника. После этого он скрылся с места преступления. В кратчайшие сроки с момента возбуждения уголовного дела личность мужчины установили, он был задержан.

По уголовному делу выполняются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Организован комплекс мер реабилитационного характера, чтобы минимизировать последствия причиненных ребенку психологических травм.