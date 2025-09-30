Валерия Голоту заключили под стражу до 28 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд арестовал руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В пресс-службе уточнили, что Голоту заключили под стражу до 28 ноября.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС о том, что Голота задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Голота был назначен начальником управления Росгвардии по Северной Осетии в сентябре 2021 года. Он удостоен государственных наград: ордена Мужества и медали "За отличие в охране общественного порядка".