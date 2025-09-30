Причиной стала личная неприязнь

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудник банка на юге Москвы, который убил своего руководителя, планировал преступление. Об этом сообщает столичный СК РФ.

Убийство замруководителя филиала одного из банков произошло на Автозаводской улице. Причиной стала личная неприязнь. Нападавший был оперативно задержан.

"В рамках расследования уголовного дела установлено, что фигурант заранее спланировал преступление. Разрабатывая план его совершения, он решил, что нанесет потерпевшей множественные ранения ножом, хранящимся у него в квартире", - сказали в ведомстве.

Мужчина признался в содеянном, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и дактилоскопическая. В качестве орудия обвиняемый использовал бытовой нож, который взял из дома. "На фоне возникших в ходе совместной работы личных неприязненных отношений он нанес не менее двух ножевых ранений своей начальнице. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", - добавили в СК.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте.