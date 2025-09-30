В районе Воронежской области объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Речь идет о Россошанском районе

ВОРОНЕЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявили в Россошанском районе Воронежской области. Работают системы оповещения, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена на территории всей области.

"Внимание! Россошанский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он.