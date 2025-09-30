Еще трое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Мужчина погиб, три женщины госпитализированы после пожара на Лахтинской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В двухкомнатной квартире, общей площадью 80 кв. метров, происходило горение обстановки на площади 25 кв. метров. <…> В результате пожара пострадали три женщины, госпитализированы в медицинские учреждения. На месте пожара обнаружен погибший мужчина", - говорится в сообщении. Из опасной зоны были также эвакуированы восемь человек. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел на Лахтинской улице, дом 8.