30 сентября, 22:23,
обновлено 30 сентября, 22:36

В Северной Осетии арестовали семь сотрудников Росгвардии

Дмитрий Серебряков/ ТАСС, архив
© Дмитрий Серебряков/ ТАСС, архив
Подозреваемых заключили под стражу до 28 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. В Северной Осетии семь росгвардейцов арестовали на два месяца, до 28 ноября. 

Читайте также
ТАСС: главу управления Росгвардии по Северной Осетии задержалиРуководителя управления Росгвардии по Северной Осетии арестовали

Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов республики. В их числе - начальник управления, заместители начальника и иные сотрудники Росгвардии по республике.

"Избраны меры пресечения в отношении начальника управления, заместителей начальника и иных сотрудников Росгвардии по РСО-Алания, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 прим. 1 УК РФ (пособничество в даче взятки)", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия