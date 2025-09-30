В Северной Осетии арестовали семь сотрудников Росгвардии

Подозреваемых заключили под стражу до 28 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. В Северной Осетии семь росгвардейцов арестовали на два месяца, до 28 ноября.

Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов республики. В их числе - начальник управления, заместители начальника и иные сотрудники Росгвардии по республике.

"Избраны меры пресечения в отношении начальника управления, заместителей начальника и иных сотрудников Росгвардии по РСО-Алания, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 прим. 1 УК РФ (пособничество в даче взятки)", - сказал собеседник агентства.