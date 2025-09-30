Валерий Рыжков повредил релейный шкаф и расстыковал рельсы на железнодорожных объектах

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Суд в Луганской Народной Республике признал виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы 20-летнего жителя региона, который шпионил за российскими бойцами по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и совершил диверсии на железнодорожных объектах. Об этом журналистам сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.

Дело возбудили и расследовали сотрудники УФСБ по республике.

"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Валерия Рыжкова, который на момент совершения преступления являлся гражданином Украины. Рыжков В. А. признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж) и ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия). <…> Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Рыжкова В. А. к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Усачева.

Она уточнила, что Рыжков по заданию СБУ в 2022 году осуществлял сбор сведений о местах дислокации и количестве военнослужащих ВС РФ на территории Новоайдарского района ЛНР, которые передавал украинским спецслужбам. Также он совершал диверсии по заданию украинской стороны: повредил релейный шкаф и расстыковал рельсы на железнодорожных объектах в районе.