ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Мужчина получил ранение при подрыве на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Курахове Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Курахово: в результате подрыва на мине ПФМ-1 "Лепесток" по ул. Маяковского ранен мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 30 сентября зарегистрировано 190 случаев подрыва на этих минах мирных жителей в ДНР, в том числе травмированы 12 детей, уточнили в ведомстве. Трое из пострадавших в результате ранения умерли.