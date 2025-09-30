Мировой судья из Курганской области в отставке Свердлов погиб на СВО

До прихода в судебную систему он служил в органах внутренних дел

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бывший мировой судья из Курганской области Александр Свердлов погиб в зоне специальной военной операции, сообщили ТАСС в Судебном департаменте при Верховном суде РФ.

"В ходе специальной военной операции погиб Александр Владимирович Свердлов - мировой судья из Курганской области в отставке. Его мужество и самоотверженность навсегда вписаны в историю судебной системы. Светлая память герою", - говорится в сообщении учреждения.

До прихода в судебную систему Свердлов служил в органах внутренних дел. С марта 2006 года работал помощником судьи Мишкинского районного суда Курганской области, а в июне 2017 года был назначен мировым судей. В отставку экс-судья ушел в 2021 году, "но до конца оставался верен закону и служению Отечеству", отметили в пресс-службе Судебного департамента при Верховном суде. Генеральный директор ведомства Владислав Иванов и коллектив учреждения выразили глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Свердлова.