По данным властей, в муниципалитете Сан-Ремихио обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса

БАНГКОК, 1 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,9 на Филиппинах возросло до 26 человек. Об этом сообщил телеканал GMA News.

По данным властей, в муниципалитете Сан-Ремихио обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса, под обломками которого оказались люди. Ведется поисково-спасательная операция.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин информировал, что очаг землетрясения тектонического происхождения залегал на глубине 5 километров примерно в 20 километрах к северо-востоку от города Бого в провинции Себу. Подземные толчки были зафиксированы во вторник в 21:59 по местному времени (16:59 мск).