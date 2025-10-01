Сына и доверенное лицо бизнесмна Андрея Марченко ранее допросили

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Суд арестовал сына и доверенное лицо владельца крупнейшей сети бизнес-отелей "Мартон" Андрея Марченко в рамках уголовного дела о мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Марченко - бывший компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, которого в Генпрокуратуре считают фактически совладельцем этой сети отелей.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении Марченко была допрошена его доверенное лицо Ольга Тимофеенко, а также сын бизнесмена Иван Марченко, на которого он оформил все документы на объекты недвижимости своего гостиничного бизнеса. После допроса фигуранты были задержаны и по решению суда арестованы", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, следствие считает, что по указанию отельера Тимофеенко руководила всеми финансовыми операциями, связанными с его гостиничным бизнесом. Правоохранители настаивают, что даже после передачи бизнеса сыну Марченко неофициально продолжил "фактическое управление компанией".

Марченко-старшему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), уклонении от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ). Все фигуранты уголовного дела содержатся в СИЗО Краснодара.

Сеть отелей "Мартон"

По данным следствия, отельер Марченко организовал формальное дробление своего гостиничного бизнеса и умышленно занижал налоговую базу для исчисления налогов, а также переводил скрытые от налоговой денежные средства, "используя фиктивные ИП своих близких родственников и знакомых", на подконтрольные ему банковские счета "под видом арендной платы". Установлено, что Марченко в соучастии с Тимофеенко использовали судебный механизм и путем обмана незаконно похитили бюджетные средства администрации Краснодара в размере более 100 млн рублей.

"Путем уменьшения размера кадастровой стоимости двух земельных участков, на которых в центре Краснодара впоследствии была построена одна из гостиниц семьи Марченко, отельер с сыном инициировал фиктивный судебный спор с целью обхода установленной процедуры выкупа участков на выгодных им условиях", - говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Андрей Марченко является владельцем сети отелей "Мартон" во многих регионах РФ: Краснодаре, Москве, Вологде, Мариуполе, Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже, Калининграде и Нижнем Новгороде.

Оба Марченко являются ответчиками по иску Генпрокуратуры к Момотову об изъятии имущества на 9 млрд рублей. Суд наложил обеспечительный арест почти на 100 объектов недвижимости, которые подлежат обращению в доход государства, а также арестовал все имущество Момотова, обоих Марченко и Тимофеенко, и еще 19 аффилированных с бывшим судьей лиц.