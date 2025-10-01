Мужчина, используя свое служебное положение, создал организованную группу,

ЯКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Бывший начальник управления сельского хозяйства Верхневилюйского района Якутии приговорен к семи годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Установлено, что мужчина использовал свое служебное положение и создал организованную группу для хищения денежных средств из регионального и районного бюджетов.

"Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления сельского хозяйства Верхневилюйского района и еще двух обвиняемых, - говорится в сообщении. - В суде установлено, что подсудимый, используя свое служебное положение, создал организованную группу, деятельность которой была направлена на хищение денежных средств, выделяемых из бюджета республики и бюджета Верхневилюйского района на развитие сельского хозяйства".

Начальник управления совместно с соучастником похитил денежные средства - субсидию, предназначенную на строительство коровника на сумму свыше 6 млн рублей. Коровник до настоящего времени не построен и не введен в эксплуатацию. Кроме того, совместно с соучастницей чиновник создал юридическое лицо, учредителями которого были подставные лица. С использованием этого юрлица заключались фиктивные договоры с председателями крестьянско-фермерских хозяйств, далее документы предоставлялись в комиссию по отбору получателей субсидии на финансовое обеспечение затрат по приобретению сельхозпродукции и сельхозтехники. Причиненный бюджету района ущерб превысил 3 млн рублей.

Суд приговорил бывшего начальника управления сельского хозяйства к 7 годам лишения свободы, соучастницу к 4 годам лишения свободы с отбыванием ими наказания в исправительной колонии общего режима. Третий подсудимый получил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, уточнили в прокуратуре. Приговор суда в законную силу не вступил.