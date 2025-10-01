Пострадавшего не установили

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку распространившейся в соцсетях информации о том, что в Новосибирске группа подростков поставила на колени и избила молодого мигранта из-за его национальности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором подростки унизили и избили молодого человека из-за его национальности. Инцидент якобы произошел недалеко от площади Ленина в самом центре Новосибирска. Группа подростков заставила сверстника встать на колени и извиняться "за свое происхождение". Пострадавшему нанесли удары, в том числе ногой по лицу, и бросили в него камень.

"Сотрудниками полиции была выявлена публикация, на которой изображено, как неизвестные наносят телесные повреждения молодому человеку. По данному факту сотрудниками полиции организовано проведение проверки, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния", - говорится в сообщении полиции. Пострадавший не установлен.