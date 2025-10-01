На юго-западе Москвы при пожаре в жилом доме спасли двух человек

Один из спасенных оказался ребенком

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ при помощи подъемного механизма спасли двух человек, один из которых ребенок, на пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

"На улице Академика Арцимовича произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на 15-м этаже многоэтажного жилого дома. Из подъезда самостоятельно вышли порядка 10 человек. При помощи подъемного механизма из горящей квартиры огнеборцы спасли двух человек, один из них - ребенок", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, пожар ликвидирован на площади 10 кв. м.