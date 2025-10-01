Глава стройуправления Иванов заключил досудебное соглашение по делу о взятке

Подозреваемый активно способствует раскрытию и расследованию преступлений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава строительного управления по ЦФО компании "Военно-строительная компания" Матвей Иванов заключил досудебное соглашение по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Это отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд не учел, что после избрания меры пресечения с Ивановым М.М. было заключено досудебное соглашение. Из протоколов следственных действий видно, что в ходе досудебного сотрудничества с прокурором Иванов М.М. активно способствует раскрытию и расследованию ряда преступлений", - отмечается в документе.

11 апреля Савеловский суд Москвы заключил под стражу Иванова по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Он стал подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).