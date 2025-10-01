На экс-чиновника завели уголовное дело о превышении должностных полномочий и получении взятки

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Коррупционная схема при реализации нацпроекта "Образование" выявлена в Новосибирской области, задержан бывший замдиректора управления капитального строительства (УКС) региона Константин Ашифин. Против экс-чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщили ТАСС в УФСБ России по области.

Ранее руководителю строительной организации "Ликстрой" было предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с хищением свыше 90 млн рублей бюджетных средств при строительстве школ в поселках Кудряшовский и Мичуринский Новосибирской области. Было установлено, что он достиг договоренности с Ашифиным о том, что тот за вознаграждение поможет коммерсанту при реализации госконтрактов на строительство детского сада в селе Репьево Тогучинского района и общеобразовательной школы в рабочем поселке Сузун Новосибирской области. Так, чиновник санкционировал расходование 69 млн руб. авансового платежа вместо предусмотренных контрактом 1,8 млн руб., чем причинил министерству строительства региона крупный ущерб. Сумма взятки составила 300 тыс. рублей.

"На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ следственным управлением СК России по Новосибирской области в отношении бывшего должностного лица ГКУ НСО "УКС" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной заинтересованности и получение взятки должностным лицом в крупном размере)", - говорится в сообщении. Ашифин задержан.

Также в отношении руководителя ООО "Ликстрой" возбуждено дело по ч. 5 ст. 33, п.п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 291 УК России (пособничество в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной заинтересованности и дача взятки должностному лицу в крупном размере). Он находится под стражей.