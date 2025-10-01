На жителя Алтайского края завели дело за оправдание терроризма

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в УФСБ России по региону

БАРНАУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Алтайского края, который оправдывал терроризм в социальной сети. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по региону.

"УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет" УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в ведомстве.

По данным УФСБ, житель Рубцовска Алтайского края 1997 года рождения в мессенджере оправдывал действия, направленные на уничтожение органов государственной власти РФ.