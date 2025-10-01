Экс-компаньон Виктора Момотова отверг все обвинения

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Владелец крупнейшей сети бизнес-отелей "Мартон" Андрей Марченко отверг все обвинения, предъявленные ему в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом ТАСС сообщил один из защитников фигуранта уголовного дела.

"Вину в совершении инкриминированных нашему подзащитному преступлений не признает и отвергает причастность к их совершению. На допросе Марченко заявил следствию, что в действительности хотел отойти от личного управления операционной деятельностью гостиниц, но при этом оставить за собой право контролировать сохранность имущества, так как некоторых подчиненных он был вынужден увольнять из-за их нечистоплотности", - сказал собеседник агентства.

Марченко - бывший компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, которого в Генпрокуратуре считают фактически совладельцем этой сети отелей. Отельеру предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), уклонении от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ).