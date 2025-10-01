В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Авария произошла 30 сентября в 13:30 у дома №39/5 по улице Волгоградской

ВОРОНЕЖ, 1 октября. /ТАСС/. Автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем Ford Transit в Воронеже, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, авария произошла 30 сентября в 13:30 у дома №39/5 по улице Волгоградской. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ допустил наезд на стоящий автомобиль Ford Transit.

"В результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров автобуса в возрасте 12, 18, 20, 31, 35 и 68 лет получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, предварительно, 66-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны улицы Туполева в сторону улицы Димитрова, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате произошло столкновение со стоящим автомобилем Ford. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - добавили в УМВД России по Воронежской области.