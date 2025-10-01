В Саратове мужчина с ножом напал на двух студентов

Пострадавшие получили ранения, их госпитализировали

САРАТОВ, 1 октября. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ножом на двух студентов в Саратове. Пострадавших госпитализировали с ранениями. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

"Следователями территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемому может грозить до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По информации управления, 27 сентября в полицию поступила информация о госпитализации с многочисленными ножевыми ранениями двух 19-летних студентов одного из вузов города. По предварительным данным, они получили травмы на улице после конфликта с 22-летним мужчиной.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Полицейские выясняют причины конфликта и мотивы напавшего.