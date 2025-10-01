Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 69

Пострадали 147 человек

БАНГКОК, 1 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах в провинции Себу возросло до 69. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

По его данным, пострадали 147 человек. Местные власти информируют, что на севере провинции из-за подземных толчков были разрушены некоторые здания.

В посольстве РФ на Филиппинах ТАСС сообщили, что у диппредставительства нет информации о россиянах, пострадавших в результате землетрясения. Российские дипломаты в связи с этим запросили данные у местных компетентных органов.

В провинции Себу объявлено чрезвычайное положение. Больше всего людей погибло в городе Бого с населением 90 тыс. человек на севере провинции, а также в муниципалитетах Сан-Ремихио и Меделлин. Из-за большого количества пострадавших их доставляют в медучреждения расположенного южнее города Себу, который является столицей одноименной провинции. Президент республики Фердинанд Маркос - младший заявил, что ряд правительственных ведомств задействован в восстановлении инфраструктуры и оказании помощи населению региона, а сотрудники бюро противопожарной защиты проводят поисково-спасательные операции.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин информировал, что очаг землетрясения залегал на глубине 5 км примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого. Подземные толчки были зарегистрированы во вторник в 21:59 по местному времени (16:59 мск), впоследствии было зафиксировано более 600 афтершоков.