В Москве завершили расследование дела маньяка, совершившего 25 изнасилований

Мужчина также совершил 11 разбойных нападений

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого по 25 эпизодам изнасилований и насильственных действий сексуального характера, сообщает столичное управление ведомства.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении 25 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также 11 разбойных нападений в отношении 16 потерпевших, в том числе несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый совершил их с 1992 по 2003 год в Москве. Следователи криминалисты в ходе разбора нераскрытых преступлений прошлых лет выявили 15 уголовных дел, схожих по криминалистическим признакам и внешним данным преступника. Они сопоставили их с делами уже пойманных преступников и выявили потенциального фигуранта. "Более того, мужчина сообщал потерпевшим некоторые личные данные, которые также совпали", - добавили в СК.

Уголовные дела были возобновлены, с фигурантом проведены следственные действия, в ходе которых его опознали. Мужчина дал признательные показания, все дела были соединены в одно производство, оно будет передано в суд в ближайшее время.