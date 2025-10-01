В России пресекли работу 59 администраторов Telegram-каналов

Они распространяли идеи неонацизма и терроризма среди молодежи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. ФСБ совместно с другими правоохранительными органами пресекла деятельность 59 администраторов каналов и чатов Telegram за распространение идей неонацизма и терроризма среди молодежи. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию, в средствах связи которых обнаружены инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатых веществ, а также переписка с зарубежными кураторами террористических организаций", - сообщили в ЦОС.

В отношении девяти человек возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ.

"Приняты меры профилактики в отношении 258 лиц, попавших под интернет-воздействие модераторов деструктивных идеологий. Решается вопрос о квалификации противоправной деятельности 58 пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида", - добавили в ЦОС.