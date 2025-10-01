В четырех регионах РФ завели дела против вовлеченных в терроризм подростков

Их задержали в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Республике Башкортостан

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил в четырех регионах уголовные дела в отношении подростков, вовлеченных через интернет в террористическую деятельность, включая идеи скулшутинга (вооруженное нападение на учебные заведения). Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом России в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Республике Башкортостан задержаны несовершеннолетние. Большинству из них уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - сообщила она.

По ее словам, "дети попадали под негативное воздействие в приложениях для обмена сообщениями". Так, в августе этого года 14-летняя жительница Башкортостана вела на своей личной странице переписку с различными пользователями с целью пропаганды деятельности террористической организации, а также распространяла информацию о планировании массовых убийств в образовательных организациях Благовещенска.

В Оренбургской области 15-летний подросток принял участие в деятельности международного движения, которое в России признано террористической организацией. С 2024 по 2025 год он инициативно вел переписку с пользователем мессенджера, высказывая намерение за денежное вознаграждение повреждать и уничтожать имущество путем поджога, наносить граффити неонацистского толка, размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины.

Несовершеннолетний администратор телеграм-канала из Брянска в июне прошлого года разместил публикацию с видеозаписью, содержащей признаки пропаганды и оправдания деятельности запрещенной террористической организации. Кроме того, в Челябинской области трое несовершеннолетних, получив через мессенджер инструкции, пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, но их действия были пресечены.

По ходатайству органов следствия в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения, в большинстве случаев связанная с изоляцией от общества, сообщила представитель СК. Она подчеркнула, что соцсети представляют в том числе и скрытые угрозы для молодых людей, в связи с чем Следственный комитет РФ призывает подростков не поддаваться манипуляциям незнакомцев в интернете, чтобы избежать вовлечения в преступления и сохранить свободу и будущее.