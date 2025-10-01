В Чувашии загорелось здание кафе

На месте обнаружили тело погибшей

ЧЕБОКСАРЫ, 1 октября. /ТАСС/. Пожарные тушат здание кафе в городе Канаше Республики Чувашия. На месте обнаружено тело погибшей, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Возгорание произошло в одноэтажном здании на улице Чернышевского. Огнем охвачена летняя веранда и кровля на площади 400 квадратов. <…> На месте обнаружено тело погибшей", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, женщина вернулась в кафе после того, как были эвакуированы посетители и персонал.

В тушении пожара задействованы около 20 спасателей и 7 единиц техники МЧС России. Угрозы соседним домам нет.