ТАСС: челябинскому министру дорожного хозяйства продлили арест до 10 октября

Алексея Нечаева задержали по делу о растрате

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев, который был задержан сотрудниками ФСБ по делу о растрате и ряду других преступлений, пробудет под арестом до 10 октября. Такое решение принял суд в Москве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Суд в Москве продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Нечаева, а также в отношении граждан, которые, по версии следствия, являются его подельниками. В их числе Зарипов, Зырянов (бывшие руководители подрядной организации "Южуралмост" - прим. ТАСС), Микулик (бывший министр дорожного хозяйства Челябинской области - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Со ссылкой на пресс-службу Мещанского районного суда Москвы в конце февраля сообщалось, что Микулик и Нечаев арестованы по делу о растрате. Также нескольким арестованным руководителям крупнейших дорожных подрядных организаций, осуществляющим свою деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Позже мера пресечения продлялась.

Нечаев возглавлял министерство с 8 ноября 2019 года, до этого он занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор". В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко.