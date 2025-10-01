Состояние шестерых пострадавших при атаке ВСУ на Кубань стабильное

Угрозы жизни нет

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Шестеро пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск и Туапсинский район Кубани остаются в больницах, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Читайте также

Что известно об атаке украинских БПЛА на Новороссийск

Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

В Новороссийской больнице находятся три пациента, в Краевой клинической больнице №1 - два, и еще один - в Туапсинской. По информации Министерства здравоохранения Краснодарского края, все они находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.