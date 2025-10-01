Более 50 улиц белгородского поселка остались без воды из-за аварии

Восстановить водоснабжение планируется ко второй половине дня

БЕЛГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Жители более 50 улиц поселка Красная Яруга Краснояружского района Белгородской области остались без воды из-за прорыва водопровода. Об этом сообщил глава района Виталий Кутоманов.

"Сегодня произошел прорыв водопровода, вследствие чего временно приостановлена подача воды на территории поселка Красная Яруга, охватывая более 50 улиц", - написал он в Telegram-канале.

Кутоманов отметил, что ремонтные бригады оперативно приступили к устранению аварии. Восстановить водоснабжение планируется ко второй половине текущего дня.

По данным Белгородстата, на 1 января 2025 года в поселке Красная Яруга проживало почти 8 тыс. человек.