Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-владельца банка "Югра" Хотина по второму делу

Он обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества

Редакция сайта ТАСС

Алексей Хотин © Михаил Почуев/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение продлить срок содержания под стражей бывшему владельцу банка "Югра" Алексею Хотину, обвиняемому в мошенничестве и создании преступного сообщества и ранее осужденному по делу о растрате. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения Хотину признать законным, обоснованным и оставить без изменения", - зачитала судья свое решение.

Ранее Мещанский районный суд продлил срок ареста Хотину до 9 декабря. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 210 УК РФ (мошенничество и создание преступного сообщества).

В начале марта 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей. Решение об аресте по второму делу носит формальный характер и направлено на то, чтобы обвиняемый продолжал оставаться в СИЗО, а не был отправлен в колонию, где следственные действия вести затруднительно.