В Подольске в ДТП с грузовиком пострадали три человека

Один из них госпитализирован

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое подростков, пострадали в результате столкновения легковой и грузовой машин на трассе в Подольске, один из них госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 37-м км автодороги М-2 "Крым". "По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя грузовым автомобилем марки Iveco, совершил попутное столкновение с автомашиной марки Lada, которая двигалась в крайней правой полосе в неисправном состоянии. В результате ДТП пострадали трое пассажиров Lada 16, 17 и 20 лет", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что с телесными повреждениями они были доставлены в медицинское учреждение. Двоих из них после осмотра отпустили домой, а 16-летний подросток госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.