Депутат Рады обвинил власти Одессы в гибели горожан при наводнении

По мнению Артема Дмитрука, причиной происшествия стала канализационная система, которую не ремонтировали годами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ответственность за гибель девяти человек в результате наводнения в Одессе на юге Украины должны нести городские власти, которые годами не ремонтировали канализацию. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"В Одессе очередная трагедия. Погибли люди. <...> Должен сказать прямо: разрушения, жертвы и хаос после дождя - это не стихийное бедствие, а следствие многолетнего преступного бездействия одесской власти. Многие одесситы знают, что проблема в канализационной системе, в водостоках, которые годами не ремонтировались, не чистились, не реконструировались. Ответственность за эти жизни лежит на власти города, которая десятилетиями закрывает глаза на элементарные нужды Одессы", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на вторник южный регион страны накрыл ливень, в Одессе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что из-за ливня, накрывшего Одессу накануне, погибли девять человек, в том числе ребенок. Как позже уточнили в ведомстве, среди погибших оказалась семья из пяти человек. Они проживали на цокольном этаже, во время наводнения их накрыла волна, из-за которой они не смогли выбраться наружу.