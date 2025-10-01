В Подмосковье будут судить бизнесменов, похитивших выделенные на экотуризм деньги

Сумма причиненного ущерба составила более 173 млн рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Трое предпринимателей, обвиняемых в хищении денежных средств, выделенных для развития экотуризма, предстанут перед судом в Подмосковье. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве (4 эпизода по ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала Врадий.

Следствием установлено, что в сентябре 2023 года между предпринимателем и Министерством культуры и туризма Московской области было заключено соглашение о предоставлении из регионального бюджета субсидии на государственную поддержку инвестиционного проекта по созданию 101 модуля некапитального средства размещения в Орехово-Зуевском городском округе, а также для строительства круглогодичных плавательных бассейнов, приобретения туристического оборудования и монтажа адаптационного скейт-парка для лиц с ограниченными возможностями. "Не желая исполнять условия соглашения и при этом планируя воспользоваться выделенными деньгами, предприниматель составил заведомо ложные договоры подряда с двумя коммерсантами, осведомленными о его преступных планах. В результате умышленных действий обвиняемых выделенные бюджетные деньги были похищены, а работы по строительству в срок не выполнены", - отметила представитель подмосковного СК.

Сумма причиненного ущерба составила более 173 млн рублей. С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 572 млн рублей. Оперативное сопровождение осуществлялось подразделениями УФСБ по Москве и Московской области, а также УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области.

Как уточнили в пресс-службе подмосковной прокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Оно направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу. Фигурантом дела оказался генеральный директор ООО "Рампстрой Ленд".