Дмитрия Быкова заочно приговорили к семи годам колонии

Писателю также запретили администрировать страницы в сети на срок четыре года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Быкова виновным и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом администрировать страницы в сети на срок 4 года", - огласила судья.

Быков признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Он объявлен в международный розыск.