Певец Дык Фук пожертвовал $42 тыс. на борьбу с последствиями тайфуна во Вьетнаме

Победитель "Интервидения" посочувствовал согражданам

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 1 октября. /ТАСС/. Победитель "Интервидения", вьетнамский певец Дык Фук пожертвовал 1 млрд вьетнамских донгов (около $42,6 тыс.) на борьбу с последствиями тайфуна "Буалой", который обрушился на Вьетнам в начале недели. Об этом сообщила вьетнамская газета Viet Nam News.

"Смотря на фото и читая новости о тайфуне, я глубоко сочувствую нашим гражданам. Я просто надеюсь, что шторм пройдет быстро, наши сограждане будут страдать меньше и обретут мир", - приводит издание слова исполнителя.

Издание отметило, что другие вьетнамские исполнители также пожертвовали средства на борьбу с последствиями стихии.

Согласно последним официальным данным, по меньшей мере 26 человек погибли и более 100 пострадали во Вьетнаме в результате последствий тайфуна "Буалой", пришедшего со стороны Филиппин. Еще как минимум 22 человека числятся пропавшими без вести. По данным чрезвычайных служб, тайфун "Буалой" и вызванные им проливные дожди и наводнения оказали влияние на 17 провинций и городов страны. Стихия разрушила и нанесла серьезный ущерб свыше 137 тыс. жилых домов. В пострадавших провинциях также серьезно повреждены более 5,6 тыс. телекоммуникационных вышек и мачт электропередачи, из-за чего многие районы остались без электричества и телефонной связи. В посольстве РФ в Ханое и генеральных консульствах России в Хошимине и Дананге сообщили ТАСС, что обращений от россиян в связи с тайфуном "Буалой" не поступало. В генконсульстве РФ в Хошимине подтвердили, что "Буалой" не дошел до популярных у россиян курортов южной части Вьетнама.