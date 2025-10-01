В Чувашии установили подростков, снявших видео с нецензурной лексикой у мемориала

Молодые люди пояснили, что хотели снять пародию на молодежный сериал, о последствиях своих действий не задумывались

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 1 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Чувашии проводят проверку после публикации видеозаписи, снятой возле мемориала в селе Моргауши, с ненормативной лексикой. Установлены трое подростков. Об этом сообщает МВД по Чувашской Республике.

По данным местных СМИ, на видео, снятом возле мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне, один из парней выругался матом и плюнул в сторону памятника.

"В социальных сетях распространилось видео, снятое подростками возле мемориала в парке Победы села Моргауши. Поведение юношей и содержащаяся в ролике ненормативная лексика вызвали возмущение пользователей. В течение двух часов были опознаны и доставлены в отделение двое непосредственных участников съемки 15 и 17 лет, а также 14-летний "оператор", - говорится в сообщении.

По данным полиции, один из подростков учится в техникуме, второй - школьник, третий не учится и не работает. Их опросили в присутствии законных представителей. "Они пояснили, что хотели снять пародию на популярный молодежный сериал, о последствиях своих действий не задумывались", - пояснили в полиции.

Материалы проверки передадут в следственные органы.